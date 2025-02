Papa e la difficoltà a respirare, Andreoni: “Su pazienti fragili influenza può creare scompensi”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Durante la messa in piazza San Pietro a Roma, Papa Francesco ha interrotto l'omelia dicendo di avere difficoltà nel respirare e ha chiesto all'arcivescovo Diego Ravelli, suo diretto collaboratore come maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, di continuare. Il Pontefice è ancora in convalescenza dopo il raffreddore che l'ha colpito e di cui ha parlato la scorsa settimana durante l'udienza generale in Aula Paolo VI: "Voglio chiedere scusa, con questo forte raffreddore è difficile parlare", ha detto. Come spiega all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, "l'influenza, su un paziente fragile che ha comorbosità, ha un decorso più lungo e anche più pesante. Ma soprattutto può portare a scompensi, da quelli cardiaci a quelli polmonari, ma anche il diabete. Il Papa non riusciva a prendere ossigeno, non sappiamo se per una bronchite o un'asma. Probabilmente è sotto effetto del cortisone, purtroppo le infezioni respiratorie scompensano le malattie sottostanti e possono dare complicanze". "Sono proprio questi scompensi, su altre condizioni croniche – precisa l'esperto – che spesso portano all'ospedalizzazione e al decesso. Non quindi l'infezione acuta, ma l'aggravamento delle condizioni generali. Per questo poi si parla di decessi a 30 giorni: non si ragiona tanto sull'evento acuto, ma sulle patologie sottostanti", ricorda Andreoni.

Cosa consiglierebbe al Papa? "Dovrebbe stare a riposo – risponde l'infettivologo – ma i doveri d'ufficio lo chiamano. La convalescenza è molto importante".

Sul fronte delle terapie? "Andrebbe indagato – ma immagino i suoi medici già l'abbiano fatto – cosa crea lo scompenso e dove colpisce, se il cuore o i polmoni, visto l'affaticamento di ieri. Potrebbe essere una bronchite asmatica curata con il cortisone", ecco spiegato l'aspetto molto stanco del Papa. "Purtroppo – conclude Andreoni – in questi casi piove sul bagnato e anche un banale virus respiratorio può far preoccupare. Ripeto, convalescenza tranquilla senza stress e riposo". —[email protected] (Web Info)

