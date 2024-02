Condividi

(Adnkronos) – Più volte il Pontefice 87enne ha annullato le udienze a causa di una influenza o del dolore al ginocchio che ormai da tempo lo costringe alla sedia a rotelle nei lunghi spostamenti. A dicembre fu costretto anche ad annullare il viaggio a Dubai per la Cop28 sul clima su consiglio dei medici perché non era ancora guarito dall'infezione polmonare che ne aveva causato il ricovero al Gemelli. Nel corso di diverse udienze è stato lo stesso Papa a scusarsi con i presenti per non riuscire a leggere i discorsi a causa della bronchite come è successo oggi. —[email protected] (Web Info)