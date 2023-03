Paolo Guttoriello è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani ANCE Caserta. Succede all’ing. Antonio Pagliuca

Condividi

Eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea generale degli iscritti, resterà in carica per il triennio 2023-2026.

Paolo Guttoriello, nasce a Teano nel 1988. Consegue il diploma di Geometra nel 2007 e nel 2010 decide di affiancare il padre Walter nell’impresa familiare Guttoriello Costruzioni Srl, realtà aziendale operante dal 1982 nel settore delle costruzioni.

Dopo alcuni anni di esperienza sul campo, il neopresidente diventa socio dell’impresa di famiglia; attualmente ricopre la carica di direttore tecnico e responsabile delle commesse.

Guttoriello vanta un’attiva partecipazione pluriennale in ANCE Caserta. Infatti è già stato componente del Direttivo Gruppo Giovani ANCE Caserta ed ha inoltre ricoperto la carica di Delegato al Consiglio Direttivo Regionale.

Nell’ambito del suo discorso di insediamento, il Presidente Paolo Guttoriello ha sviluppato tematiche interessanti su tre aspetti di interesse per il settore dell’edilizia: la Direttiva Europea sulla prestazione energetica degli edifici (entro il 2033 tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica D), le criticità del Fondo erogato dal Governo per la compensazione dei prezzi previsto dal D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) indispensabile per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali per opere pubbliche, lo sblocco dei crediti incagliati derivanti da interventi da bonus edilizi.

La cerimonia ha visto, oltre alla nomina del Presidente Guttoriello, la riconferma dei due Vicepresidenti, Bruno Verazzo (Verazzo geom. Francesco) e Lucio Atronne (BS Costruzioni srl), e la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Presidenza che sarà quindi così composto:

Presidente: Paolo Guttoriello (Guttoriello costruzioni srl); vicepresidenti: Bruno Verazzo (Verazzo geom. Francesco) e Lucio Atronne (BS Costruzioni srl); consiglieri: Alessandro Escolino (IM.E.CO. srl), Ciro Nappa (Napac Costruzioni), Francesco Bo (Finedile srl), Marco Della Gatta (Ing. Della Gatta); past-president: Antonio Pagliuca (Pravia srl).