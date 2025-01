Paolo Borsellino, il ricordo di Meloni: “Tuo esempio vive in nostre azioni”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ricorda Paolo Borsellino. Oggi, 19 gennaio, il magistrato – ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio – avrebbe compiuto 85 anni. "Nel giorno della nascita di Paolo Borsellino desidero ricordare un grande uomo, un giudice e un servitore dello Stato che ci ha insegnato che avere paura è umano ma ciò che è importante è affiancare alla paura il coraggio. Il coraggio di combattere per quello in cui si crede e fare tutto ciò che è possibile per migliorare le cose", ha scritto la presidente del Consiglio. "Fin dall’insediamento del governo – aggiunge – abbiamo messo tra le nostre priorità la battaglia contro le mafie e, nel nome di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono caduti per mano della criminalità organizzata, continueremo su questa strada per portare legalità e sicurezza, libertà e giustizia". "Buon compleanno Paolo, il tuo esempio vive nelle nostre azioni", conclude Meloni. —[email protected] (Web Info)

