Paolini vola ai quarti degli Internazionali: Ostapenko battuta

Jasmine Paolini continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, lunedì 12 agosto, ha battuto la lettone Jelena Ostapenko, numero 18 del ranking, in due set con il punteggio di 7-5, 6-2 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Paolini vola così ai quarti di finale del torneo, dove affronterà Diana Shnaider, 11esima della classifica Wta.

Primo set complicato per Paolini, che subisce il break al quinto game ed è costretta a rincorrere. Con il passare dei punti però Jasmine, spinta anche dal pubblico del Centrale, trova maggiore confidenza con il terreno e alza il livello del proprio tennis, annullando prima un'altra palla break e poi ribaltando il risultato fino al 7-5 con cui conquista il primo parziale. Il copione cambia nel secondo set, dove Paolini domina fin dal primo punto. L'azzurra, oggi numero cinque del mondo, ruba il servizio all'avversaria al secondo game e vola via nel punteggio fino al 6-2 con cui chiude il parziale e conquista i quarti degli Internazionali d'Italia. —[email protected] (Web Info)

