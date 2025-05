Paolini, la dedica a Mattarella e l’incontro con il Presidente – Video

1 minuto di lettura

Dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, la chiacchierata con il Capo dello Stato. Jasmine Paolini ha trionfato al Foro Italico e ha dedicato il successo di Roma a Sergio Mattarella. La tennista azzurra ha battuto oggi, sabato 17 maggio, l'americana Coco Gauff nella finale del Masters 1000 alla presenza del Presidente della Repubblica. A fine partita, durante la cerimonia di premiazione, Paolini ha voluto dedicare un ringraziamento speciale proprio alla prima carica dello Stato, da sempre grande amante dello sport. "Un grazie per il sostegno al Presidente Sergio Mattarella", ha detto Paolini al microfono del Centrale, "alla fine dello scorso anno siamo andati noi al Quirinale, questa volta siamo riusciti noi a portarlo al Foro Italico". Poi tanti sorrisi: "Questa è per lei", ha detto Paolini con la coppa in mano, "No, non la merito", ha risposto Mattarella, che ha posato con la tennista e la coppa per una foto. "Straordinaria, complimenti. Questa è una giornata storica per te", ha detto il capo dello Stato alla neo vincitrice del torneo di Roma. "Serata indimenticabile, domani altrettanto. Bravissima", è il saluto finale del presidente alla tennista. Prima di andare dal Foro Italico, però, un altro fuori programma. Scortato dalla figlia Laura, Mattarella ha salutato anche i tifosi, firmando anche qualche autografo. —[email protected] (Web Info)

