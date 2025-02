Paolini-Errani, favola a Doha: battono in rimonta Andreeva-Shnaider e volano in finale

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Jasmine Paolini eSara Errani da sogno. Le due tenniste azzurre, impegnate nel doppio a Doha, sono volate in finale dopo aver battuto in rimonta le russe Mirra Andreeva e Daiana Shnaider. Paolini-Errani, oro nel doppio alle scorse Olimpiadi di Parigi, si sono imposte con il punteggio di 4-6, 7-6(2), 11-9 in poco più di un'ora e quaranta minuti. Dopo un primo set faticoso, dove hanno subito l'aggressività in risposta delle russe, le due azzurre hanno alzato il ritmo, ritrovato equilibrio in campo fino al tie break con cui hanno conquistato il secondo set, dominato con soltanto due punti lasciati alle avversarie, per poi ripetersi nel super tie break. Si tratta della nona finale per Paolini ed Errani, che ora si giocheranno il titolo contro la coppia formata dalla cinese Xinyu Juang e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.