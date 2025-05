Paolini difende Gauff dalle critiche di Panatta: “Ha 21 anni e ha vinto uno Slam”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini difende Coco Gauff. La tennista azzurra ha vinto oggi, domenica 18 maggio, gli Internazionali di doppio femminile in coppia con Sara Errani. E in conferenza stampa Paolini è tornata sulla finale, nel tabellone femminile, vinta contro Coco Gauff, fortemente criticata da Adriano Panatta nel post partita per i molti errori in campo.

L'ex tennista si era scagliato duramente contro l'americana, numero tre del mondo. "Non basta tirare forte, nel tennis c'è la rete e ci sono le righe. Gauff non ha cambiato nulla nel suo gioco in tutta la finale, bisogna imparare a giocare anche sulla terra battuta", la sintesi delle dichiarazioni del 'totem' del tennis tricolore. Oggi Gauff ha ricevuto il sostegno di Paolini: "Quanti anni ha Coco? 21? Ha vinto uno Slam. Credo ci sia poco da criticare onestamente", ha detto Jasmine, al suo secondo trionfo consecutivo nel doppio a Roma e al primo nel tabellone femminile, "è una ragazza giovanissima, una grande atleta, molto influente nel nostro sport. Una grande personalità. Credo che porti solo cose positive al tennis". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.