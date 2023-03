Paola Di Leo: in radio dal 31 marzo il nuovo singolo “Gocce di pioggia”

Condividi

Dal 31 marzo 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “GOCCE DI PIOGGIA”, il nuovo singolo di Paola Di Leo.

“Gocce Di Pioggia” è un brano innovativo e moderno con una forte carica energica nonostante la nostalgia e la tristezza. E’ un pezzo nato da un dolce arpeggio alla chitarra, ma il risultato della produzione è un arrangiamento esplosivo che mantiene però un mood triste e malinconico. È un brano intimo e personale che parla di una storia d’amore finita e della rabbia e la frustrazione che ne derivano.

Commenta l’artista a proposito del brano: Un brano d’amore esplosivo, ma carico di una malinconia potente

Biografia

Paola Di Leo è una cantante cantautrice italiana che vive a New York. Polistrimentista, suona e scrive canzoni accompagnandosi con chitarra e pianoforte. Esce come artista indipendente a dicembre 2018 con il singolo “Better Day”, per poi firmare il suo primo contratto con l’Honiro Label l’anno seguente, pubblicando il suo primo EP “Break Free” nel 2020. Dopo la pandemia, ritorna un’artista indipendente e nel gennaio 2023 pubblica il singolo “Speed”, una ballad intima e personale in cui si accompagna al piano.

Dopo “MOMENTO DISTRATTO”, “Gocce di pioggia” è il nuovo singolo di Paola Di Leo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 31 marzo 2023.