Pamela Noutcho Sawa, l’infermiera che riporta la boxe italiana in cima al mondo

0 minuto di lettura

Condividi

Pamela Noutcho Sawa era salita la prima volta sul ring per puro caso. Dieci anni dopo è la nuova campionessa mondiale dei pesi leggeri. Una vittoria che segna un momento storico per la boxe italiana, nonostante lei si definisca pugile solo al 50 per cento. Il resto del suo tempo, del suo impegno e del suo cuore è all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove lavora come infermiera.

Estratti audio: VIDEO Cosa vuol dire essere una pugile di seconda generazione – VD – 21 feb 2024;

VIDEO 2X4 con PAMELA MALVINA NOUTCHO SAWA – Patatine fritte – 6 giu 2025; VIDEO Pamela Malvina Noutcho Sawa ospite del TGR Rai Emilia-Romagna – Bolognina Boxe – 19 apr 2024.

Iscriviti e segui “Aggiungi contatto” anche su:

YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PLqUAdD1OW-6yP8m_bTA1fLHu60IdsGK2w&si=e3xAmG-jbj1XGaUu)

Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/aggiungi-contatto/id1715454849)

Spotify (https://open.spotify.com/show/3FVAJt48FigZsCTn155zzv)

Amazon Music / Audible (https://music.amazon.com/podcasts/9ed4891a-b33c-4b05-b9ef-6288fcf3f159)

adnkronos.com (https://www.adnkronos.com/speciali/aggiungi_contatto/)



Musiche su licenza Machiavelli Music.

AdKey:zP-94qNWQqj3XM

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.