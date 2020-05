Pam Outsider: “Grazie De Luca…”

Condividi

È la influencer dj Pam Outsider campana doc a dire la sua al presidente Vincenzo De Luca e non poteva che farlo alla sua maniera in pieno centro a due passi tra via Chiatamone e il Castel dell Ovo.

“Grazie De Luca, per le mascherine a domicilio e per aver dimostrato coerenza e amor per i tuoi cittadini” .