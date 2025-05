Palma in Mostra, sei artisti in esposizione a Palma Campania con l’associazione Non me ne vado

0 minuto di lettura

Finalmente ci siamo il 10 Maggio prende il via l’evento PALMA IN MOSTRA un progetto curato dall’associazione culturale NON ME NE VADO con il patrocinio del Comune di Palma Campania. Il progetto prevede 6 mostre personali (Pittura/Scultura),di artisti provenienti dal territorio Campano. Seguendo l’ordine di date sarà Gerardo Trattelli ad aprire tale progetto per poi passare da Giulia Avallone Fausta San Giovanni, Gianfranco Coppola, Giuseppe Panariello, Vincenzo Gallo. Con questo progetto il Curatore d’arte Ferdinando Sorrentino intende portare a Palma Campania le tante svariate forme dell’arte, con stile completamente diversi,ovviamente tale iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Palma Campania dal Sindaco Nello Donnarumma ed il Vicesindaco Elvira Franzese sempre attenti per quel che riguarda l’arte nella sua forma generale. Il tutto si svolgerà nella fantastica cornice del teatro comunale di Palma Campania.

