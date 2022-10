Palma Campania, ok in consiglio comunale all’ospedale di comunità: «Evento storico»

Condividi

È stata approvata all’unanimità, in consiglio comunale, la convenzione tra il Comune di Palma Campania e l’Asl Napoli 3 Sud per il comodato d’uso di una parte della struttura comunale di via Lauri, destinata ad ospitare l’ospedale di comunità.

Palma Campania è, infatti, uno dei 48 Comuni in tutta la Campania individuati per la realizzazione di un ospedale di comunità, finanziati con i fondi del Pnrr. L’Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, utile a decongestionare i pronto soccorso e a fornire cure e assistenza a pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica.

L’approvazione della convenzione per il comodato d’uso di 99 anni rappresenta un significativo passo avanti dell’iter per la nascita dell’ospedale di comunità a Palma Campania: «La nostra cittadina diventa uno dei punti di riferimento per l’assistenza sanitaria di tutto il territorio e si arricchisce di un nuovo, prezioso servizio di cui potrà beneficiare l’intera comunità», commenta il sindaco Nello Donnarumma.

«Si tratta di un evento fondamentale per Palma Campania, ma anche per l’intero territorio nolano e vesuviano. Dopo la terribile crisi sanitaria, che in parte viviamo ancora oggi, il Pnrr ci consente di attrezzarci per garantire ai cittadini servizi più efficienti e risposte immediate: il fatto che per uno di questi servizi sia stata scelta la nostra cittadina ci rende orgogliosi», aggiunge la presidente del consiglio comunale Maria Giovanna Peluso.