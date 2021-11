Palma Campania, il Parco delle Nuvole su rivista internazionale

Condividi

62 / 100 Powered by Rank Math SEO

Topscape, la rivista internazionale dedicata al paesaggio contemporaneo e alla valorizzazione ambientale, edita da Paysage, dedica un ampio servizio al Parco delle Nuvole, il parco del Comune di Palma Campania inaugurato la scorsa estate in località Gorga.

In particolare, il Parco delle Nuvole viene indicato come un esempio virtuoso di rigenerazione urbana: nato in periferia, è diventato subito uno spazio dinamico, frequentato e vivace. Nella rivista vengono poi descritte le sue caratteristiche, forma, estensione, colori, vegetazione e impatto energetico, lodando le intuizioni e le scelte del suo progettista, l’architetto Salvatore Caliendo.

«Per tutta l’amministrazione comunale si tratta di un motivo di grande orgoglio. Abbiamo creduto fin dal nostro insediamento nel progetto del Parco delle Nuvole, che oggi rappresenta un’area di aggregazione e un punto di riferimento per tutto il territorio», commenta il sindaco Nello Donnarumma.

loading...