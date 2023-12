Palma Campania. “Il cuore si cura”, progetto per la prevenzione delle malattie cardiorespiratorie

Condividi

Sarà presentato mercoledì 6 dicembre alle 18, presso il teatro comunale di Palma Campania (via Municipio) il progetto “Il cuore si cura”, promosso dall’amministrazione comunale con il finanziamento di Ciss-Inco.farma. Interverranno la consigliera delegata alla salute sanità Mariagiovanna Peluso, il direttore generale di Ciss-Inco.farma Vincenzo Capuano, il dottor Costantino Auricchio, il presidente di Ams Napoli della Fmsi Coni, il preside del corso di laurea in medicina e chirurgia dell’università “Luigi Vanvitelli” Marcellino Monda, il medico pneumologo Giuseppe D’Antonio, il sindaco Nello Donnarumma.

Il progetto consiste in un programma per la prevenzione delle malattie cardiorespiratorie che sarà presentato nel corso del convegno del 6.

Seguiranno tre giorni di visite mediche (15, 16 e 17 dicembre) secondo le modalità che saranno successivamente indicate.



«Ringrazio i relatori che parteciperanno alla presentazione poiché attraverso il loro contributo e la loro professionalità saranno toccati molti aspetti sulle malattie cardiorespiratorie, anche come conseguenze post-Covid», spiega la delegata alla salute sanità Mariagiovanna Peluso.