Palinuro e Dialoghi Mediterranei protagonisti a Casa Sanremo

Dopo il successo dei concerti estivi svoltisi a Palinuro, che hanno visto la partecipazione di artisti del calibro di Claudio Cecchetto, Simona Molinari e Fabio Concato, e dei salotti culturali con Pino Aprile e Pippo Balestrieri, la promozione del Comune di Centola ha chiuso la settimana clou durante il Festival di Sanremo partecipando all’”Italia in Vetrina”, format televisivo di Casa Sanremo Bazr condotto da Grazia Serra dedicato alla promozione dei territori italiani attraverso le interviste alle istituzioni locali. Partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, amica del comune di Palinuro che ha avuto l’onore di cantare nella Grotta Azzurra nel 2023, che oltre ad aver preso parte alla trasmissione ha anche presentato il suo libro dedicato ai bambini “Vi canto una storia. L’opera raccontata ai ragazzi” al Salotto Writers di Casa Sanremo. Il gran finale si è svolto al Palafiori, teatro della diciottesima edizione di Casa Sanremo. Hanno partecipato all’ “Italia in Vetrina” Rosario Pirrone, dell’assessore Nicola Vigorito, del presidente della Proloco Silvano Cerulli e degli operatori del settore enogastronomico del Comune fra cui Mario Notaroberto di Albamarina, azienda produttrice di vini e l’azienda agricola Stanziola, giovane realtà che ha scommesso sul Cilento, tutti impegnati a celebrare il patrimonio culturale e naturale di questo angolo di paradiso campano, perla del mediterraneo. “Il Comune di Centola continua a consolidare la sua immagine e il suo ruolo di polo culturale, grazie alla sinergia con Casa Sanremo e al coordinamento artistico di Lillo De Marco, per un impegno costante nella valorizzazione delle sue risorse naturali, turistiche e culturali, con l’auspicio che queste iniziative possano rappresentare un’importante vetrina per il futuro”, dichiara il sindaco Rosario Pirrone. Tra gli appuntamenti culturali e musicali di qualità in programma dalla primavera del 2025 “Dialoghi Mediterranei” che rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire la magia di Palinuro, eventi che faranno da ulteriore attrattiva verso la terra del mito.