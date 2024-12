Palermo, turisti intossicati dal monossido: un morto, tre sono gravi

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Palermo, dove un turista tedesco di 36 anni è morto per le esalazioni di monossido di carbonio in una villetta presa in affitto a Cefalù. Altri tre turisti, tutti tedeschi, sono rimasti intossicati e sono in gravi condizioni. Sono stati trasferiti in due ospedali per essere sottoposti alla camera iperbarica. Indagini sono in corso. La Procura di Termini Imerese ha intanto aperto una inchiesta sul caso. A morire a causa delle esalazioni è stato il 36enne tedesco Jonathan Feierabend. I tre amici della vittima, Katharina Feierabend, 34 anni, Elmo Pargmann, 63 anni, e Patrizia Pargmann, di 60, sono gravie si trovano tra gli ospedali di Cefalù e a Partinico. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.