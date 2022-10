Paestum il 22 e 23 ottobre, ospita il mondo dell’immagine in una kermesse internazionale.

Condividi

Tra gli ospiti e giurati la consulente d’immagine Roberta Proietti

Torna in Italia il CMC world ospitato in esclusiva a Paestum ,due giornate imperdibili fatte di formazione, incontri, scambi di idee e nuove opportunità di business. Per provare a guardare il mondo, il mercato, il settore dell’estetica e non solo professionale in prima persona plurale, passando dall’io al noi. Sarà un evento all’insegna di bellezza, benessere e umanità, in cui si darà valore alle acconciature , al Nails e la make up .

“Onorata di essere una giurata si questa importante iniziativa che cresce di anno in anno grazie all’impegno profuso dal CAT Italia e dalla famiglia bilancio e da tutti i quadri dirigenziali”.

Roberta Proietti nota oramai come consulente d’immagine conclude affermando.

“L’importanza del ruolo da consulente d’immagine è anche stare in queste grandi kermesse che rappresentano la fabbrica del mondo dell’estetica e dove si costruiscono le mode e le tendenze del futuro”.