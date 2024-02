Condividi

Trump è un uomo che non ha peli sulla lingua ma che, allo stesso tempo, nei suoi anni di presidenza ha dimostrato capacità diplomatiche di cui dovremmo più spesso ricordarci. Ora è nell’occhio del ciclone per un discorso sui Paesi Nato.

“Tutti si sono strappati le vesti al rozzo e virulento richiamo di Trump ai Paesi della NATO a impegnare, per le spese della Difesa, almeno il 2% del PIL. ” Se non pagate, siete inadempienti e quindi non vi difenderemo” . Prima però di precipitare Trump nell’inferno dei “musi duri”, ragioniamo con un po’ di cifre, che non tutti conoscono. Gli Stati Uniti (con il Regno Unito) coprono circa il 70% delle spese compelssive della Nato e dedicano alla difesa del loro paese il 3,49% del Pil, per circa 886 miliardi di dollari annui. L’ Italia, che fa parte dei Paesi che non hanno raggiunto il famoso 2% del Pil (insieme a Germania e Francia, tra gli altri), spende per la sua difesa circa 30 milardi di euro annui. E ogni volta che Washington richiede il rispetto della regola del 2%, del Pil, si sente rispondere che presto saranno approvati i relativi aggiustamenti di bilancio. Alcuni paesi l’hanno fatto, altri no (Italia compresa). Trump con quel suo “Non vi difenderemo” ha voluto scuotere rozzamente e drammaticamente (un’alleanza militare non è solo questione di soldi e bilancio ma anche di condivisione di valori e ideali), i Paesi non ancora “in regola” Perchè non adeguano allora la precentuale del Pil alla difesa, aumentando il loro contributo alla Nato? Spiegatelo a Trump! Siamo in grado di creare una difesa tutta europea senza gli Usa? Per il momento non mi pare possibile, anche se altamente auspicabile. Non rimane che pagare…o no?” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

Trump è stato, come sempre, sanguigno. Di certo la Russia non attaccherà perché lui avrebbe invitato a farlo. E di certo lui stesso non vuole questo.

Il suo discorso, infatti, è ben più elaborato e si avvale di un ragionamento fatto nel corso della sua presidenza, ossia non può essere solo l’America a sostenere economicamente la Nato e a difendere tutti.

Per giunta, come mai si continuano ad inviare armi all’Ucraina (Paese che non è nella Nato) se la situazione difesa è questa?