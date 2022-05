Pablo Neruda, La cipolla e le lacrime del compagno Alicata al al Salone Dieta Mediterranea di Paestum

Condividi

Il 28 maggio alle ore 20,00 al Salone della Dieta Mediterranea che in programma dal 26 al 29 maggio all’ex tabacchificio di Capaccio Paestum (Sa) si terrà la presentazione del libro Pablo Neruda, La cipolla e le lacrime del compagno Alicata scritto da Andrea De Simone e Tonino Scala. Parteciperanno oltre agli autori Carmelo ConteConte, Mauro Gnazzo, Enzo Landolfi, Vincenzo Paolillo, Girolamo Giaquinto. Parteciperà inoltre Angelo Mazzocca il Presidente dell’associazione Cipolla di Vatolla. A seguire ci sarà uno showcooking degli autori con la cipolla Ramata di Montoro e la cipolla di Vatolla.

Sinossi:

Una sfida culinaria a base di cipolle tra Pablo Neruda e il dirigente comunista Mario Alicata, che all’epoca dell’esilio a Capri del grande poeta cileno, era colui che nel partito comunista italiano teneva i rapporti con gli intellettuali. Entrambi vengono da territori in cui la cipolla è regina in cucina, e si sfidano nell’isola regina del golfo di Napoli dove anche un duro esilio per ragioni politiche si trasforma in ispirazione poetica e voglia di vivere. Un romanzo che ripercorre, attraverso una sfida tra pietanze, un mondo che non c’è più di cui si è perduta financo la memoria. Andrea De Simone e Tonino Scala in una sinfonia di sapori descritta con grande mestiere, trasformano in un sapore immaginato un mondo, muovendosi nella vita e nei sentimenti di due comunisti di un tempo che fu. Un modo, oltreché per condividere gustosi piatti semplici e salutari, per trovare una ricetta che ridia senso a una lotta di liberazione.