Ozzy Osbourne morto, Marilyn Manson: “Era un vero eroe”

(Adnkronos) – Marilyn Manson ricorda Ozzy Osbourne, nel giorno della scomparsa del frontman dei Black Sabbath. "Ozzy è stato un vero eroe e una fonte d’ispirazione per me – scrive il rocker postando su Instagram una foto che li ritrae insieme -. È stato uno dei più grandi privilegi della mia vita averlo conosciuto come amico. Il suo spirito meraviglioso resterà per sempre nel mio cuore". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

