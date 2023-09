Ottobre mese dell’innovazione: Giffoni e’ protagonista

Condividi

Tre gli eventi da segnare in agenda con Giffoni Innovation Hub: Milano Digital Week, ECommerce Hub e SIOS23.

Ottobre è il mese dove il concetto di innovazione si apre agli appassionati di nuovi linguaggi e nuove tecnologie, per gli innovatori, per gli startupper, per i giovani sognatori e per gli esperti del commercio online. Il programma delle attività promosse da Giffoni Innovation Hub inizia con la Milano Digital Week e procede con due eventi (ECommerce Hub e SIOS23 Giffoni) nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana che, per il secondo anno di fila, diventerà punto d’incontro tra esperti e profani incuriositi dalle novità, tra rappresentanti delle Istituzioni, aziende e under 30. Un luogo in cui confrontarsi sui possibili scenari e sulle evoluzioni di un mercato digitale in evoluzione che richiede nuove competenze e nuove figure professionali.

Tre gli eventi da non perdere

Il primo da segnare in agenda è quello del 5 ottobre

quando Giffoni Innovation Hub, in qualità di partner culturale della Milano Digital Week promuoverà in collaborazione con Adecco, l’evento ‘Play your future’. Un appuntamento, presso Spazio Phyd, via Tortona 31 e in live streaming al link https://call.giffonihub.com/milano-digital-week-2023/, che vedrà insieme studenti universitari, esperti di settore e content creator confrontarsi sul mondo del gaming e discutere di creazione di contenuti digitali, AI, gamification e talent attraction. Un modo per indagare sulle nuove professioni legate alle nuove tecnologie. Sempre all’interno della cornice della Milano Digital Week, Giffoni Innovation Hub, il 9 ottobre, sarà partner di StartupItalia per l’evento Unstoppable Women.

Il 6 ottobre, invece, gli spazi della Multimedia Valley ospiteranno la nona edizione di Ecommerce HUB®, evento completamente dedicato all’e-commerce che torna, dopo il successo dell’anno scorso, non a caso in Campania, prima regione del Mezzogiorno per numero di esercenti e-commerce e terza a livello nazionale nella classifica Top 5000 esercenti e-commerce in Italia, dopo Lombardia e Lazio.

Il terzo evento da calendarizzare è quello del 13 ottobre: Il SIOS23 Giffoni promosso da StartupItalia. Dopo “Reloaded”, quest’anno il tema sarà ‘Indispensabili’, in continuità con la 53esima edizione del Giffoni Film Festival di luglio scorso. Una giornata di incontro e confronto tra aziende, under 30 ed esponenti del mondo delle Istituzioni come l’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione. Accanto a lei, il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi e rappresentanti degli otto Incubatori certificati della Campania, l’amministratore delegato di StartupItalia Dario Scacchetti e il Ceo e Cofounder di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro. Si parlerà di ‘case history’ e best practice come quella rappresentata dalla collaborazione tra la startup Stranogene e Giffoni Hub.

“Siamo un’azienda che non si ferma mai e con il mese di ottobre, periodo dell’anno associato al letargo, vogliamo spronare le tante ragazze e ragazzi che ci sostengono offrendo loro un vasto ventaglio di eventi e incontri a Giffoni e in giro per l’Italia a tema innovazione – spiega Antonino Muro, Cvo e Cofounder di Giffoni Innovation Hub – Uno dei nostri obiettivi è quello di contribuire in modo concreto allo sviluppo del sistema innovativo nazionale e internazionale dopo il successo dello scorso anno. Replicare a Giffoni un evento come l’Ecommerce Hub significa porsi al centro di un mercato importante come quello del commercio online ospitandone i maggiori protagonisti. Così come confermare la storica partnership con StartupItalia per il SIOS significa dare la possibilità agli attori del mondo dell’innovazione di confrontarsi e incoraggiare giovani e startup a investire sulle proprie idee. Siamo certi che solo dal confronto tra mondi e generazioni apparentemente diverse possano nascere quelle best practice in grado di incidere sul futuro di tutti”.

Infine il 15 ottobre, Giffoni Hub con Luca Tesauro sarà presente alla prima edizione di TEDxBattipaglia: “Ri–Pensare” dove si confronterà con altri speaker che racconteranno le loro storie e le loro idee sulle tematiche del mondo del lavoro.