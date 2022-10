Ottobre è rosa, prevenzione del tumore al seno a Villa Fiorita di Capua

Condividi

Chek up senologico a tariffa agevolata con mammografia con tomosintesi in 3D, ecografia mammaria e consulenza senologica a cura della radiologica senologa Iolanda Mercadante

“Pensa in Rosa, Fai Prevenzione!” è lo slogan scelto dalla Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua per aderire a “Ottobre è rosa”, la campagna di prevenzione del tumore al seno che vede impegnate in tutta Italia le migliori strutture sanitarie nella lotta al cancro della mammella.

“Proprio ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, tanto che il 19 ottobre, su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si celebra in tutto il mondo la “Giornata internazionale contro il cancro al seno”, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci”, dichiara Raffaella Sibillo, presidente del CdA di Villa Fiorita di Capua.

“Per informare e diffondere sempre di più la cultura della prevenzione, Villa Fiorita promuove per tutto il mese di ottobre il check up senologico a tariffa agevolata, rivolto a fasce specifiche di popolazione a rischio, con l’obiettivo di ridurre il rischio di sviluppo di patologie tumorali”, spiega il Direttore Sanitario della clinica, Daniela Percesepe.

Lo screening proposto alle donne dalla casa di cura capuana prevede la mammografia con tomosintesi in 3D, l’ecografia mammaria e la consulenza senologica a cura dell’esperta Iolanda Mercadante, radiologa senologa in servizio presso Villa Fiorita, che accoglierà coloro che si prenoteranno chiamando il cellulare dedicato 340 3524791.