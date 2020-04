Ottavio Buonomo – Concerti e video da casa

La cultura, anche in questi giorni di quarantena in cui ognuno è obbligato a stare a casa, è presente. Anzi, grazie alle video-dirette degli artisti, alla condivisione di video di canzoni e sketch, molti stanno vivendo questa quarantena che ci tiene distanti anche dalle persone alle quali vogliamo bene, con un po’ di serenità, nonostante la paura che tutti manifestano, anche attraverso la rete.

Ottavio Buonomo, attore e cantautore, per tenere compagnia a tutti gli “amici” di Facebook ha organizzato dei veri e propri concerti da casa in cui canta alcune tra le macchiette napoletane più divertenti, brani di Renato Carosone, tante sue canzoni. Le dirette vengono realizzate per il gruppo “Sei a casa… a Casalnuovo” e poi condivise anche sulla sua pagina. Ma non solo questo. Ogni giorno, Ottavio pubblica un video tratto dai tanti spettacoli e dalle varie trasmissioni televisive di cui è protagonista, e quindi il pubblico della rete, da casa, può vedere o ri-vedere brani tratti da spettacoli come “8 X 1 = Un Ottavio” con Alvaro Vitali, “Un tipo imprevedibile ed astratto”, “Fatemi compagnia”, “Un musical sotto l’albero”, “Il fiore nascosto e la lumaca sul cappotto”, “La congiura di condominio” e “Dimmi qualcosa di te”, tutti successi teatrali dell’artista, che pubblica inoltre anche incisioni della sua già ricchissima discografia, alcune delle quali totalmente inedite. Nella giornata di venerdì 3 aprile 2020 sulla pagina ufficiale del Teatro Italia di Acerra, è stato pubblicato un videomessaggio in cui l’artista dà appuntamento a quelli che saranno i prossimi spettacoli della produzione “Il Teatro di Ottavio” come “La vera storia di Cenerentola”, “Asola, amore mio, il tuo Bottone” di Pasquale Forni, le repliche di “Ehi prof.!” (spettacolo realizzato per dire stop al bullismo) e lo spettacolo dedicato a Renato Carosone da cui sarà tratto un album che conterrà, tra i brani oltre che “‘A signora” (il cui video è già stato pubblicato) anche “Ragazzo del sud” (testo di Sandrino Aquilani su musica di Renato Carosone), “Caravan petrol” e “Maruzzella” incisa in duetto con la cantante e attrice Mary Di Leo (che Ottavio sposerà entro quest’anno).

Sulla pagina ufficiale de “Il Teatro di Ottavio”, lo staff annuncia che ci saranno anche spettacoli per le scuole e laboratori teatrali. Bisogna aspettare di tornare alla normalità, alle giornate di sempre, alla nostra vita, sperando nel bene e sopratutto nell’amore, la vera salvezza. Bisogna tornare in teatro, alla cultura, a vivere con gioia.