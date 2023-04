OTTAVIO 20 – Da Totò a Facebook

Condividi

Sabato 15 aprile 2023 la commedia musicale debutta al Teatro Italia di Acerra.

ACERRA (NA) – Sabato 15 aprile 2023 alle ore 20.30 debutta “Ottavio 20” al Teatro Italia di Acerra, la sala che da anni ospita gli spettacoli di Ottavio Buonomo.

Per i primi venti anni di Teatro, Ottavio Buonomo regala al suo pubblico una nuova commedia musicale scritta con Filippo Rizzelli. Uno spettacolo tra monologhi, canzoni, sketch ed omaggi a personaggi straordinari del palcoscenico italiano ed alle colonne portanti della commedia musicale italiana Garinei e Giovannini. Ottavio Buonomo in un evento unico porta in scena rappresentazioni e personaggi amatissimi della sua carriera: ciò che ha già fatto con successo, ma anche quanto avrebbe voluto fare da sempre. Macchiette di Cioffi e Pisano si uniscono a brani d’autore, dall’omaggio alle canzoni di Garinei e Giovannini con “Aggiungi un posto a tavola” e “La ballata di Rugantino” ad un “grazie” che Ottavio rivolge al suo Maestro Enrico Montesano interpretando “Bravo”, titolo del brano e della commedia musicale omonima, tra le sue più belle. Ottavio è stato allievo e poi attore di Enrico Montesano per due tournée di successo come “Passeggiate romane” (2011) e “Buon compleanno” (2012).

“Ottavio 20″ ha anche un sottotitolo “Da Totò a Facebook – Venti anni di comicità”. Infatti Ottavio ha mosso i primi passi nella sua carriera imitando il Principe Antonio De Curtis in arte Totò ed in questo viaggio in scena si arriva anche alle “canzoncine” di Ottavio, all’Ottavio autore sia di motivi divertenti come “‘A canzone ‘e Facebook” che di brani come “Nel bianco e nero” scritta con Jen Quirito, che sarà nel cast dello spettacolo.

Nella scaletta di “Ottavio 20” è presente il monologo inedito “Un amore”, ma l’attore canta anche sigle televisive di Johnny Dorelli (“La cosa si fa”), balla e suona e, accompagnato da un trio di musicisti, omaggia Pino Daniele, Renato Carosone e Domenico Modugno.

L’amore è rappresentato in varie forme e con scene tratte da “Il fiore nascosto e la lumaca sul cappotto”, commedia musicale del 2010 scritta da Ottavio Buonomo con musiche di Maria Aprile e Pietro Lanza Peluso. Ad interpretare Paoletta Gottardi, il personaggio scritto da Buonomo, c’è l’attrice Maria Straiano.

In scena con Ottavio vediamo Armando Santoro (allievo del Village Music Academy di cui Ottavio è tra i maestri), validi attori, cantanti, ospiti e la partecipazione straordinaria di Oscar Di Maio, leggenda del Teatro di tradizione e del teatro comico napoletano.

Ad impreziosire lo spettacolo la band (Samuele Motta, Salvatore Fatigati, Gabriele Montella), le scenografie di Giovani Fatigati, più di sessanta bellissimi costumi di Dora Occupato, le coreografie di Assunta Guarino, la direzione musicale del maestro Ciro Genno. La regia è di Ottavio Buonomo.

Lo spettacolo “Ottavio 20” sarà un nuovo “sold out” per l’artista nato ad Acerra quasi 38 anni fa. Un nuovo successo da aggiungere alla sua già importante carriera.