Ottaviano, via libera alla manutenzione ordinaria e straordinaria per gli immobili con richiesta di condono

Il consiglio comunale di Ottaviano, tenutosi ieri sera, ha approvato un atto di indirizzo che consente tutti gli interventi atti a mantenere in uno stato di efficienza, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, sui manufatti per i quali è stata fatta istanza di condono edilizio (leggi 47/85 e 724/94). Nello specifico, sarà possibile per gli immobili con richiesta di condono la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’efficientamento energetico, il restauro ed il risanamento conservativo, a condizione che non prevedano cambio di destinazione d’uso o il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari, che non alterino l’aspetto esteriore dei manufatti e che non modifichino la superficie o la volumetria del manufatto. Il voto in assemblea è arrivato dopo la relazione del vicesindaco e assessore all’urbanistica Angelo Napolitano: hanno votato a favore i componenti della maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta.

“Ringrazio il vicesindaco Napolitano e i componenti dell’ufficio tecnico per il lavoro svolto, che ci consente di dare a chi è in attesa della risposta sul condono la possibilità di mettere in sicurezza gli edifici e di ammodernarli. Parliamo di unità immobiliari per le quali si attende una risposta da quasi 40 anni, è ora di dare un segnale concreto”, spiega il sindaco Biagio Simonetti, che aggiunge: “Siamo molto attenti a trovare soluzioni per il patrimonio edilizio esistente, mentre non intendiamo indietreggiare rispetto al “no” all’abusivismo e a ogni forma di illecito”.