Uno spazio di incontro tra giovani, aggregazioni giovanili e l’amministrazione comunale all’interno del quale discutere e formulare proposte su obiettivi e programmi relativi alle politiche giovanili dell’ente. Questo è il Forum dei Giovani che a Ottaviano, dopo anni, riprende finalmente vigore.

L’amministrazione comunale, infatti, ha indetto la convocazione dei comizi per la elezione dei consiglieri dell’Assemblea (l’organo rappresentativo del Forum, composto da 10 consiglieri) per le giornate del 22 aprile (dalle 9 alle 15) e 23 aprile (dalle 9 alle 16). Le votazioni avverranno presso la sala consiliare “Pasquale Cappuccio” del palazzo comunale.

Possono essere membri del Forum dei Giovani i ragazzi, residenti nel Comune di Ottaviano, di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età. Da oggi, mercoledì 13 marzo, è possibile scaricare dal sito del Comune di Ottaviano i moduli per le candidature.

Questo il link: https://www.comune.ottaviano.na.it/it/news/aviso-presentazione-candidatura-assemblea-forum-dei-giovani

Le candidature dovranno essere formalizzate nelle giornate del 25 e 26 marzo dalle 9 alle 15 presso l’ufficio elettorale del Comune.

In questi giorni l’assessore alle politiche giovanili Maddalena Massa ha incontrato i giovani del territorio e girato per le scuole, invitando tutti ad essere parte attiva di questo importante strumento democratico: “Crediamo molto nella partecipazione giovanile e siamo certo che dal Forum dei Giovani possa arrivare un grande contributo in termini di idee e proposte”

Aggiunge il sindaco Biagio Simonetti: “Dopo circa 10 anni torniamo ad attivare il Forum dei Giovani. Lo facciamo con convinzione ed entusiasmo, certi che dai giovani di Ottaviano giungeranno tante adesioni. Ringrazio l’assessore Massa per il lavoro svolto”.

