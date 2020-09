Ottaviano, nuova corsa Eavbus diretta alla zona ospedaliera di Napoli

Condividi

Dal prossimo lunedì, 21 settembre, sarà istituita da Eav una nuova corsa quotidiana di autobus con partenza da Ottaviano (piazza Giovanni Paolo II) alle 6.45, fermate a Somma Vesuviana e Sant’Anastasia e arrivo a Napoli – Zona Ospedaliera. Alle 16.15, invece, ci sarà il percorso inverso, da Napoli a Ottaviano.

A darne notizia tramite i social netwok è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che commenta: “È un servizio utilissimo per i cittadini di Ottaviano e per quelli dell’area vesuviana. Vorrei ringraziare pubblicamente il Comitato civico “Cifariello”, che ci ha coinvolto in questa richiesta e ci ha consentito di ottenere da Eav una nuova corsa”.

loading...