Ottaviano: l’I.C. Beneventano presenta il sito realizzato con la DaD

Venerdì 19 Giugno 2020 si terrà la presentazione del sito “Don Chisciotte”, un prodotto realizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano durante il periodo del lockdown.

Un contenitore online di racconti, video, brani musicali, sculture, disegni, quadri, riflessioni maturate durante la didattica in presenza e specialmente durante la DaD (la didattica a distanza), reso possibile dalla tenacia e dalla volontà che hanno contraddistinto nella fase di isolamento i docenti dell’Istituto diretto dalla dott.ssa Anna Fornaro.

Il “sano folle” Don Chisciotte ha animato l’immaginazione nel pianificare, nell’associare, nel rendere possibile il cambiamento e la certezza di uscire da un periodo impensabile, lungo, ma fruttuoso.

L’idea è della docente di spagnolo Eleonora Melidoni, neoimmessa in ruolo, tutorata nell’anno di prova dalla docente Carmela Casinelli.

Quanto costruito sul Don Chisciotte di Cervantes è ben inserito in una visione vasta di educazione alla sostenibilità: questo lavoro segnerà percorsi futuri agganciabili alla didattica, all’attivismo sociale e alla promozione di valori dimenticati o calpestati.

