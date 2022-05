Ottaviano, inaugurazione della biblioteca comunale

Condividi

Si terrà giovedì 5 maggio, alle ore 17, l’inaugurazione della biblioteca comunale di Ottaviano, con sede in via Lucci, intitolata a Francesco D’Ascoli.

Si tratta di una struttura ampia ed accogliente, con uno spazio dedicato alla lettura per bambini e un’area per le persone con disabilità, ciechi e ipovedenti.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il sindaco Luca Capasso e la consigliera delegata alla cultura Rosa D’Ambrosio, previsti inoltre gli interventi del professor Carmine Cimmino, del presidente della Cooperativa sociale ECO Onlus Domenico Toppi, della coordinatrice del progetto Maria Amato, del consigliere nazionale dell’Unione italiana ciechi Giuseppe Fornaro.

Presenti anche le studentesse e gli studenti dell’Isis “De’ Medici”, che accompagneranno il servizio di buffet.

«Dopo le difficoltà dovute alla pandemia, riusciamo a mettere a disposizione della comunità la biblioteca comunale: apre a Ottaviano uno spazio di cultura e condivisione, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini ed in particolar modo per i giovani», commentano Luca Capasso e Rosa D’Ambrosio.