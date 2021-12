Ottaviano, il sindaco dispone lo screening della popolazione scolastica e scrive al premier: “Tamponi molecolari gratis”

Condividi

Per consentire una adeguata prevenzione del contagio da covid – 19 ed un ripresa delle attività didattiche in presenza in sicurezza, con l’ordinanza numero 86 del 2021 il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha disposto uno screening della popolazione scolastica, con tamponi antigenici salivari che saranno forniti dal Comune agli istituti pubblici e paritari del territorio. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di screening, le lezioni in presenza riprenderanno il 17 gennaio 2022 per tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Dal 10 al 17, invece, le lezioni si terranno in modalità dad. Il 10 gennaio 2022, invece, riprenderanno le lezioni per tutte le scuole private, che dal giorno 3 dovranno provvedere allo screening.

Il sindaco di Ottaviano ha anche scritto al ministro della Salute, Roberto Speranza e al premier Mario Draghi per chiedere loro di intervenire per ridurre il prezzo dei tamponi molecolari e renderli gratis per chi ha reddito basso, con l’esenzione da ticket proprio come avviene con i medicinali; ha chiesto, inoltre, di ridurre il pezzo delle mascherina ffp2, diventate obbligatorie per viaggiare sui mezzi pubblici, oltre che per andare a teatro, cinema, eccetera e non far pagare i tamponi a chi ha già tre dosi di vaccino ma si vede costretto a fare il test.

“Con tutto il rispetto per la salute, sempre prioritaria, questa variante sta facendo male anche al portafoglio. Io sono un sindaco di strada, sto in mezzo alla gente e so quanto può essere difficile sborsare soldi ogni due giorni per un tampone. Spero di essere ascoltato da chi ci governa”, spiega Luca Capasso.