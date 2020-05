Ottaviano, esplosione nella Adler Plastic di Scudieri: un morto e due feriti gravi

Condividi

Ottaviano, 05 mag. 2020 – In fiamme la Adler plastic Scudieri. Erano le 15.45 circa, quando un boato è stato avvertito in molti paesi del Vesuviano, raggiungendo un’estensione di circa 6 chilometri e che ha annunciato quello che potrebbe risultare un dramma per l’azienda nota a livello mondiale. Da via Mozzoni, luogo dell’esplosione, si è levata una intensa coltre di fumo nero, rendendo l’aria acre e irrespirabile. L’attuale bilancio è di un morto – Vincenzo Lanza, 55enne di Ottaviano – , un ferito in gravissime condizioni ricoverato nell’ospedale di Nola, un altro trasportato al Cardarelli. Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme che hanno avvolto la sede storica dell’azienda che si occupa di produzione di materie plastiche.