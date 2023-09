Ottaviano, ecco “Biblioteca viva”: il progetto che promuove la lettura

Condividi

Prende il via il 27 settembre il progetto “Biblioteca viva”, organizzato dal settore Cultura del Comune di Ottaviano con l’obiettivo di promuovere la lettura come bisogno costante e quotidiano e come esperienza didattica ed educativa

Presso la biblioteca comunale “Francesco D’Ascoli”, di via Lucci, il Comune di Ottaviano ospiterà varie presentazioni di opere di vari autori. Saranno serate di confronto e dialogo con l’autore. Il calendario è il seguente:

27 settembre, ore 17 Antonello Cresti e Roberto Michelangelo Giordi – Il bello, la musica e il potere 4 ottobre, ore 17,30, Antonella Ossorio – I bambini del Maestrale

“Ringrazio la consigliera comunale Fiorella Saviano, che ha coordinato l’iniziativa. Questo ciclo di incontri ci consentirà di vivere al meglio la nostra biblioteca, come laboratorio di cultura e socialità”, dichiara il sindaco Biagio Simonetti