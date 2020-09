Ottaviano, arriva una strada tutta nuova: “Migliora la viabilità e la vivibilità”

Condividi

È stata asfaltata e sarà aperta nei prossimi giorni la strada che collega via Perri a via Ferrovia dello Stato, a Ottaviano. Si tratta di una strada tutta nuova, con posti auto e stalli riservati alle persone con disabilità e alle donne incinte, destinata a migliorare la viabilità in maniera significativa. La strada, infatti, si trova nelle vicinanze della sede del liceo Diaz e dell’area mercatale e consentirà una gestione decisamente meno caotica del traffico cittadino.

A darne notizia sono il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso e il consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Vincenzo Caldarelli: “Si tratta di un’opera importantissima, che questa amministrazione ha seguito fin dall’inizio e che siamo riusciti a portare a termine in poco tempo, considerando l’emergenza sanitaria in atto. Con questa nuova strada miglioriamo la viabilità e la vivibilità di tutta la zona. Peraltro, abbiamo ottenuto un finanziamento regionale anche per la riqualificazione di altre strade: andiamo avanti, dunque, nel restyling delle vie cittadine come stiamo facendo da anni a questa parte”.

