Ottaviano, arriva il voucher per i campi estivi: 250 euro per i minori fino a 16 anni. Tra le strutture, anche parchi acquatici

Si chiama “Raggio di Sole” il voucher di 250 euro che i ragazzi di Ottaviano, fino a 16 anni, possono spendere presso i campi estivi convenzionati col Comune, per tutto il periodo estivo (fino a settembre). Tra le strutture convenzionate, oltre a centri di aggregazione per i bambini, anche parchi acquatici della provincia di Napoli, per gli adolescenti.

Si tratta di una dote educativo-ricreativa che sarà fornita sulla base del reddito. Le famiglie che presentano la domanda dovranno avere la certificazione ISEE anno 2021, in corso di validità, che rientra nelle seguenti due fasce:

– Fascia 1: ISEE da € 0,00 ad € 10.633,00

– Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 ad € 13.300,00.

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella fascia 1. Qualora, a seguito di tale copertura, residuino ulteriori risorse, esse saranno destinate alla copertura dei richiedenti appartenenti alla fascia 2.

Le domande dovranno essere spedite entro e non oltre il giorno 11 luglio, per presentarle è sufficiente collegarsi al sito internet del Comune di Ottaviano, alla voce “bando vuocher virtuale – Raggio di Sole”.

Sul sito del Comune è disponibile anche l’elenco delle strutture convenzionate.

«Grazie al consigliere delegato alle politiche sociali Ferdinando Federico e all’assessore all’istruzione Virginia Nappo, a Ottaviano mettiamo in campo una iniziativa eccezionale: consentiamo ai nostri ragazzi di trascorrere dei giorni di divertimento, socialità e crescita, dopo mesi difficili», commenta il sindaco Luca Capasso.

