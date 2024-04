0 minuto di lettura

Condividi

Il consiglio comunale di Ottaviano ha approvato le tariffe Tari relative all’anno 2024. Rispetto all’anno precedente, la tassa sulla spazzatura a Ottaviano è diminuita sensibilmente sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Per le utenze domestiche, la Tari si abbassa con percentuali significative per i nuclei familiari di tre o quattro componenti, mentre per le attività produttive e commerciali cala per molti esercizi commerciali, tra cui bar, caffè e pasticcerie.

È stato lo stesso sindaco Biagio Simonetti ad illustrare il provvedimento nel corso dell’assemblea cittadina: “Il lavoro dell’amministrazione e degli uffici ha portato a straordinari risultati. Si sta realizzando quello che noi abbiamo sempre detto di voler fare: atti concreti, azioni a beneficio esclusivo della collettività, sostegno alle famiglie”, ha detto il sindaco.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it