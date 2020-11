Ottaviano, al via l’e-commerce promosso dal Comune. Sabato conferenza stampa di presentazione

Condividi

Sarà presentato sabato 28 novembre, alle 11, con una conferenza stampa on line, il progetto di marketplace promosso dal Comune di Ottaviano e destinato a tutti i commercianti della cittadina vesuviana.

Si tratta del primo marketplace interamente promosso da un ente pubblico: i commercianti che aderiscono potranno effettuare la vendita on line dei loro prodotti proprio come avviene con le più note piattaforme, come Amazon o Ebay.

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di sabato.

loading...