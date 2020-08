Ottaviano, al via i lavori dell’area attrezzata per i cani: “Primo parco per amici a 4 zampe del Vesuviano”

Condividi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un’area di svago e sgambatura per i cani a Ottaviano, nei pressi di Palazzo Mediceo. Lo rende noto il consigliere comunale con delega ai lavori pubblici Vincenzo Caldarelli, che spiega: “Ottaviano è il primo paese dell’area vesuviana a dedicare uno spazio ai nostri amici a quattro zampe”.

Il parco per i cani avrà una recinzione in legno, alcune fontanine e un’area per le deiezioni: si tratta di una zona di circa 800 metri quadrati che sarà realizzata in un appezzamento di terra di proprietà comunale.

Aggiunge, inoltre, Caldarelli: “A Ottaviano stanno proseguendo anche i lavori di messa in sicurezza presso via Valle della Delizia, opere in legno anch’esse. Tutto ciò è reso possibile grazie a un lavoro di cooperazione tra il sindaco Luca Capasso, l’ufficio tecnico del Comune e la Città Metropolitana di Napoli”.

