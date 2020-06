Ospedali “Covid”. Taglialatela (Campo Sud): “mercoledì 3 giugno conferenza stampa davanti all’Ospedale del Mare”

“Mercoledì 3 giugno, alle ore 11.30, come associazione “Campo Sud” terremo una conferenza stampa davanti all’ingresso dell’Ospedale del Mare a Napoli, durante la quale metteremo al corrente la stampa rispetto al contenuto del quarto esposto presentato presso la Procura della Repubblica di Napoli sulla vicenda ‘Ospedali Covid'”.

E’ quanto fa sapere in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione “Campo Sud”.

