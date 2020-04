Ospedale Santa Maria delle Grazie, Nonno (FDI): “il Sindaco di Napoli prema su De Luca per tamponi ai napoletani ricoverati e loro familiari”

Condividi

“A seguito della Interrogazione firmata dal Senatore Antonio Iannone ed indirizzata al Ministro della Salute Speranza per far luce su quanto accaduto all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove decine tra medici, infermieri ed operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19, vi è bisogno che il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris prema sul Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affinché sia avviata una ricognizione su quali siano i pazienti napoletani ricoverati nel periodo recente presso la struttura ed avviare così i tamponi su queste persone, sui loro familiari e su chi vi è entrato in contatto, così da realizzare uno screening sul loro stato di salute.

Inoltre sarebbe opportuno che il primo cittadino di Napoli premesse su De Luca affinché si desse la possibilità agli abitanti della città di Napoli di farsi tamponi, anche privatamente. Non ci spieghiamo perché se una persona voglia pagare una società privata per eseguire un tampone non possa farlo”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.