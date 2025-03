Oscar 2025, No other land: il trionfo e il messaggio per Gaza

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – ‘No Other Land’ di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham vince l'Oscar 2025 per il Miglior documentario: "Spero che mia figlia che non debba vivere la vita che sto vivendo io: sempre nel timore della violenza. Questo film riflette la dura realtà che sopportiamo da decenni", dice il palestinese Basel Adra. "Abbiamo deciso di realizzare questo doc perché insieme le nostre voci sono più forti e perché la distruzione di Gaza deve finire e gli ostaggi devono essere rilasciati: la politica estera di questo Paese sta ostacolando la strada", sottolinea l'israeliano Yuval Abraham. —[email protected] (Web Info)

