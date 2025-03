Oscar 2025, la diretta: i premi e i vincitori

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Arriva la notte degli Oscar 2025. A Los Angeles, vincitori e premi della 97esima edizione. Kieran Culkin si aggiudica la prima statuetta e vince il premio come miglior attore non protagonista in A real pain. Zoe Saldana trionfa come migliore attrice non protagonista per l'interpretazione in Emilia Perez. Anora, il film di Sean Baker, trionfa per la sceneggiatura originale e per il montaggio. A Conclave l'Oscar per la sceneggiatura non originale. Wicked si aggiudica l'Oscar 2025 per i migliori costumi. Paul Tazewell trionfa alla seconda candidatura, dopo aver sfiorato il premio per West Side Story. "Sono il primo uomo di colore a ricevere il premio per i migliori costumi, sono profondamente orgoglioso", dice nel suo discorso. Flow si aggiudica l'Oscar destinato al miglior film di animazione. Per la prima volta, trionfa una produzione della Lettonia. In The Shadow of The Cypress invece trionfa tra i corti di animazione. —[email protected] (Web Info)

