Orsa JJ4 trasferita in Germania, la sua casa sarà nella Foresta Nera

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Verrà trasferita in Germania l'orsa JJ4 che il 5 aprile 2023 sul monte Peller ha ucciso il runner 26enne Andrea Papi. Per lei sarà un viaggio dal Centro di recupero fauna Alpina di Casteller (Trento), dove si trova attualmente, alla Foresta Nera, dove sarà ospite del Parco dei lupi e degli orsi. A farlo sapere lo stesso ente, l'Alternativer Wolf-und Bärenpark Schwarzwald. "Ci siamo offerti di portare JJ4 con noi nel Parco alternativo dei lupi e degli orsi della Foresta Nera", annuncia l'ente spiegando che in considerazione del "bisogno di libertà particolarmente forte degli orsi selvatici che non sono rimasti in cattività per molto tempo" verrà costruita "un'area esterna adeguata dal punto di vista comportamentale e con i più alti standard di sicurezza in cui JJ4 sarà ospitata lontano dai percorsi dei visitatori". La struttura, aggiunge l'ente, "servirà anche a ospitare altri animali selvatici in futuro". "Ben venga, per l’orsa JJ4, la condizione di semilibertà che, a quanto pare, otterrà nel 'Parco orsi' della Foresta Nera e che le è certamente negata al Casteller. Ci chiediamo soltanto quando il trasferimento potrà aver luogo, dato che il recinto di sicurezza in cui l’orsa sarà ospitata deve ancora essere costruito e che è tuttora in corso la raccolta fondi avviata allo scopo dalla struttura della 'Fondazione per gli orsi' tedesca. Né si comprende perché non sia mai stato preso in considerazione il rifugio di Zarnesti in Romania, proposto da Leidaa e Oipa al tavolo tecnico del Ministero dell’Ambiente. La Provincia autonoma di Trento non si è mai degnata di risponderci". Così Leidaa e Oipa in una nota. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.