Orrore a New York, donna bruciata viva sulla metro

(Adnkronos) – Una donna è stata bruciata viva stamattina a New York, mentre dormiva sul treno F della metropolitana di Coney Island. Lo riportano i media americani che, citando fonti della polizia, riferiscono di un uomo che le avrebbe lanciato addosso un fiammifero acceso, facendola andare a fuoco. Gli agenti della polizia di New York sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio, avvenuto poco prima delle 7,30 presso la stazione della metropolitana di Coney Island-Stillwell Avenue, e hanno trovato la donna avvolta dalle fiamme, mentre era seduta sul treno. Era anche circondata da bottiglie di liquore, anche se non è ancora chiaro se abbiano avuto un qualche ruolo nell'incendio. C'è un sospetto ripreso in un video, ottenuto dal Post. Nel filmato si vede l'uomo che guarda la donna bruciare questa mattina alle 7.30, mentre il treno era fermo. Si tratta di un uomo tra i 25 e 30 anni, alto circa un metro e 80, come fanno sapere le autorità locali, diffondendo le immagini del sospetto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

