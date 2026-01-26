26 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Oro, nuovo record storico: superati i 5.000 dollari oncia

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

Il prezzo dell’oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescato dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’oro ha raggiunto i 5.026 dollari l’oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l’argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l’oncia

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Boom di vendite per i biglietti del ‘Sicilia Express’, oltre 2mila ticket in 30 minuti

Redazione

Mundys, aeroporto Nizza ottiene massimo livello Airport Carbon Accreditation

Redazione

“Accusati di genocidio, turisti israeliani rifiutati da hotel di Belluno”: la denuncia

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *