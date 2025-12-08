Oro di Bankitalia allo Stato, stop della Bce: “Il governo riconsideri la proposta”
(Adnkronos) – La Bce torna a intervenire sulla questione dell’oro di Bankitalia dopo l’emendamento di Fdi alla manovra. “Nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista” con un nuovo emendamento alla legge di bilancio, “non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista”.
Per questo motivo, “e in assenza di spiegazioni in merito alla finalità della proposta di disposizione rivista, le autorità italiane sono invitate a riconsiderare la proposta di disposizione rivista, anche al fine di preservare l’esercizio indipendente dei compiti fondamentali connessi al Sebc della Banca d’Italia ai sensi del trattato”. E’ quanto si legge in un parere della Banca centrale europea riguardante la proprietà delle riserve auree della Banca d’Italia.
—
economia
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.