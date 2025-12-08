Oro di Bankitalia allo Stato, stop della Bce: “Il governo riconsideri la proposta”

(Adnkronos) – La Bce torna a intervenire sulla questione dell’oro di Bankitalia dopo l’emendamento di Fdi alla manovra. “Nonostante le modifiche apportate alla proposta di disposizione rivista” con un nuovo emendamento alla legge di bilancio, “non è ancora chiaro alla Bce quale sia la concreta finalità della proposta di disposizione rivista”.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it