Ordinanza delle Sezioni Unite della corte di cassazione, problema molto più grave e serio

L’ordinanza delle Sezioni Unite della corte di cassazione ci lascia basiti.

“Ho ragione io a dire che la magistratura non va riformata, va rifondata.

È condizionata da pregiudizi e valutazioni politiche insopportabili. Si fa paladina di comportamenti fuori dalle norme. E vorrebbero destinare i soldi di un pensionato o di un lavoratore, che paga le tasse, al risarcimento di chi si introduce clandestinamente in Italia.

La Cassazione con questa sentenza si aggiunge ai pronunciamenti della magistratura contrari ai principi fondamentali del diritto e della legalità. Questo evento ricopre di ulteriore discredito la magistratura italiana.” Maurizio Gasparri, Forza Italia

“Sulla ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha condannato, di fatto, lo Stato e il governo a pagare risarcimenti ai clandestini, introducendo il relativo principio, sbagliano sia il Ministro Nordio, che il Primo presidente della corte e il Csm. Il problema è molto più grave e serio. Nordio sbaglia perché proprio lui dovrebbe sapere che al giudice non devono interessare le conseguenze del suo dictum. Il problema è altro. Primo presidente e Csm sbagliano ancora di più perché, ergendosi a difesa, si appellano al principio della separazione dei poteri teorizzato da Montesquieu, principio del quale proprio essi hanno fatto strame, specialmente con le loro iniziative contro la legge sulla separazione delle carriere, interferendo pesantemente sul potere legislativo. Va poi detto e ricordato che il principio della separazione dei poteri è tanto vecchio (si parla del ‘700) quanto obsoleto, visto che il filosofo e giurista francese lo elaborò nella prospettiva di sottrarre al Sovrano, che li riuniva in sé, i tre poteri legislativo, giudiziario, esecutivo. Ma come dicevo il problema, a questo punto gravissimo è un altro. E riguarda la credibilità e la stessa possibilità che la magistratura italiana possa continuare a conoscere e giudicare di fatti che vedano come parte lo Stato e il governo. Invero, la caratteristica fondante del giudicare è l’imparzialità del giudice verso le parti. Oggi (e non da oggi) in Italia la magistratura si è fatta parte, controparte, nei confronti del governo e quindi dello Stato. Ha stracciato la separazione dei poteri e pretende, con le sue iniziative e dichiarazioni, di condizionare e interdire il potere legislativo e quello esecutivo. Oggi qualunque cittadino, che non sia cretino o in malafede, sa e vede la magistratura, nel suo complesso, come un corpo, un ordine, apertamente schierato contro il governo. Una vera e propria parte. Ciò, da un lato, mina, azzera la stessa legittimazione dell’ordine giudiziario a conoscere di fatti e vicende che, in sede civile, penale e amministrativa, vedano come parte il governo e/o lo Stato. Dall’altro lato, ha addirittura posto le premesse e creato le condizioni per una ricusazione generale e generalizzata di qualunque magistrato venga chiamato a conoscere processualmente di una vicenda che veda il governo in carica come parte, e ciò perché non sono stati singoli magistrati a schierarsi contro il governo bensì tutti i magistrati come categoria/corporazione. E su questo delicatissimo terreno il solo sospetto di parzialità distrugge l’idea stessa di giurisdizione! Lascio poi da parte il danno irreparabile che l’ordinanza in questione ha iniziato ad arrecare alla certezza del diritto (visto l’insanabile contrasto tra la sentenza penale di assoluzione piena che ha escluso ogni responsabilità del ministro Salvini sulla vicenda Diciotti e l’ordinanza che, invece, ha affermato un principio di responsabilità del governo!). Altro aspetto terribile è, infine, lo strazio che la Cassazione ha anticipato sul principio della intangibilita’ del giudicato, laddove la sentenza penale dovesse diventare definitiva.

Ce n’è più che abbastanza per un intervento di quell’apparato inutile che è la Corte europea di giustizia, alla quale spero che il governo comunque faccia immediato ricorso. E a questo punto non conta più un accidenti se l’ordinanza sia giusta o sbagliata in diritto. La corporazione sta distruggendo tutto.

Il governo la smetta di piagnucolare e faccia qualcosa di forte, serio, concreto.” Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

