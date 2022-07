Condividi

Nel corso dei controlli che hanno riguardato i bus che trasportano passeggeri e i mezzi pesanti, nell’ambito dell’operazione Truck & Bus, coordinata da ROADPOL- Network Europeo delle Polizie Stradali, la Polizia Stradale italiana, ha proceduto al controllo di 9.823 mezzi pesanti e 423 autobus. Si è proceduto alla contestazione di 3.306 violazioni di cui 257 per il superamento dei limiti di velocità, 22 per guida sotto l’effetto di alcol, 202 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 586 relative al cronotachigrafo, 286 relative alle inefficienze tecniche ed al carico, 473 relative ai documenti dei veicolo e di trasporto, 31 relative al trasporto di merci pericolose, 4 relative al trasporto dei rifiuti e 1.445 altre infrazioni. Sono state ritirate 149 patenti e decurtati 8.131 punti patente.