(Adnkronos) – Atmosfera di festa e condivisione a Salerno per la lunga giornata targata Operazione Nostalgia che ha visto leggende del calcio italiano e internazionale sfidarsi, allo Stadio Arechi per un'amichevole all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento. Da Roberto Baggio a Francesco Totti, da Totò Di Natale a David Trezeguet e tanti altri calciatori che hanno reso indimenticabile il calcio italiano e per la prima volta una rappresentante del calcio femminile, la leggendaria Patrizia Panico. Già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio, i partner del raduno hanno accolto i visitatori con attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi giunti da ogni parte d’Italia e non solo. Affollatissimo lo stand di Planetwin365.news per il secondo anno main sponsor del raduno di Operazione Nostalgia “E’ un evento speciale perché sono presenti i valori “genuini” dello sport – ha dichiarato Gianfranco Pastore, head of Sponsorship SKS365 – e la differenza la fanno davvero le persone arrivate qui a Salerno da tutta Italia, non solo per vedere i vecchi idoli ma anche per indossare e mostrare con orgoglio una vecchia maglia sportiva che è un indumento ma anche un simbolo d’identità, di storia e di emozioni legate a determinati momenti o giocatori. E tra le tante iniziative di Planetwin365.news per l’evento particolarmente apprezzata dai visitatori l’esposizione della Delorean DMC -12, un’auto sportiva prodotta negli anni 80 e divenuta famosa nella trilogia cinematografica “Ritorno al futuro”. “Abbiamo portato qui la Delorean – ha aggiunto Gianfranco Pastore – per rimarcare un po' il concetto del nostro blog che rappresenta il futuro dell'informazione sportiva. E tante saranno le novità in arrivo, legate anche ad Operazione Nostalgia. —[email protected] (Web Info)

