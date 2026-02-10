Operazione antimafia a Salerno

Secondo le ipotesi investigative, il sodalizio sarebbe stato dedito, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio , con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse aree del territorio nazionale.

Il sequestro, disposto su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno , riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo superiore ai 16 milioni di euro , riconducibili a un imprenditore indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere.

Salerno, 10 febbraio – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato sta eseguendo a Salerno un provvedimento di sequestro patrimoniale emesso ai sensi della normativa antimafia. L’operazione vede impegnati investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno , con il supporto operativo della Squadra Mobile .

Redazione

