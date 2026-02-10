Operazione antimafia a Salerno
Sequestro da oltre 16 milioni di euro: colpito imprenditore legato al gioco d’azzardo illecito
Salerno, 10 febbraio – Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato sta eseguendo a Salerno un provvedimento di sequestro patrimoniale emesso ai sensi della normativa antimafia.
L’operazione vede impegnati investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno, con il supporto operativo della Squadra Mobile.
Il sequestro, disposto su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno, riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari per un valore complessivo superiore ai 16 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere.
Secondo le ipotesi investigative, il sodalizio sarebbe stato dedito, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse aree del territorio nazionale.
